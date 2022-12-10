«Что угодно, только не электричество» – источник о причинах прерванной прямой линии Беглова

В субботу состоялась прямая линия с губернатором Александром Бегловым. Однако во время трансляции произошел сбой. Обещанная вторая часть не вышла в течение 40 минут.

Считается, что в студии возникли проблемы с электричеством. Однако источники отмели этот аргумент. Они заявили, что в Смольном, Невской Ратуше и телецентре на Чапыгина проблем со светом проблем не было. Как отмечают информаторы, трансляцию остановило «что угодно, только не электричество».

Как отметили журналисты «Фонтанки» в своем материале, причиной стало плохое самочувствие кого-то из команды на съемках. Однако они уверены, что это точно не градоначальник.