Беглов на прямой линии постарается отвести градус напряжения в сторону — политолог Шестериков

Прямая линия губернатора Санкт-Петербурга не принесет пользы для горожан, заявил политолог Илья Шестериков.

Специалист во время беседы с журналистами высказал мнение о том, что градоначальник вместо того, чтобы поднимать важные и острые темы попытается спрятать насущные проблемы за сухой статистикой.

«Губернатор с важным видом на них отвечает, используя побольше сухих цифр и общих фраз, чтобы по максимуму было ничего не понятно, главное — отвести градус напряжения в сторону», — добавил Шестериков.

Он также напомнил, что Беглов и его команда уже не первый год игнорируют проблемы петербуржцев в виде плохой уборки осадков и мусора, а также проваленных реформ, направленных якобы на улучшение уровня жизни города. Эти действия вызывают все больше недовольства у жителей и гостей Северной столицы.