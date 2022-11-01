Экс-сотрудник службы протокола Беглова назвал «шизой» работу с градоначальником

Политконсультант Юрий Комолятов поделился впечатлениями о работе на действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В своем Telegram-канале «историк-алкоголик» Комолятов написал, что работал с главой Архангельской области Игорем Орловым и экс-губернатором Петербурга Георгием Полтавченко, однако взаимодействие с Бегловым напомнило ему «шизофреническую картину». Мужчина отметил, что ему приходилось писать не только речь для выступлений градоначальника, но и ответы на вопросы от всех участников обсуждения.

«Десять минут присутствия губернатора требовали недели работы с бумажками, писать приходилось не только речь Беглова и ответы на заданные ему вопросы, но и вопросы, которые он сам будет задавать, и даже ответы на его же, бегловские, вопросы, в итоге диалоги на мероприятиях лично для меня представлял достаточно шизофреничнуюкартину: губернатор и его собеседники разговаривали друг с другом только теми». – подчеркнул политконсультант.

Поездки Беглова могли растянуться, или сократиться по его прихоти. Сотрудники администрации при этом, например, могли знать заранее о его отсутствии на мероприятии, но, согласно официальному протоколу, отменить его появление должны были только за 30-60 минут до начала.