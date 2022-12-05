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Питерец.ру » Общество » На шоссе между Мурино и Новым Девяткино добавлена ещё полоса движения

На шоссе между Мурино и Новым Девяткино добавлена ещё полоса движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Ленобласть расширила шоссе между Мурино и Новым Девяткино

На участке Токсовского шоссе с перекрёстком в сторону шоссе в Лаврики добавлена ещё полоса движения. Движение будет открыто на этой неделе.

Расширение примыкания позволит ускорить движение на загруженном участке основной региональной трассы в Мурино. Проект реализован в рамках сотрудничества областных дорожников с застройщиком «ПИК»: несколько лет назад расширить сложный перекрёсток бралась другая строительная компания, однако проект был заброшен, чем приносил водителям и пешеходам неудобства. 

Чтобы полностью решить проблему заторов на Токсовском шоссе в Мурино и Новом Девяткино область строит обход в створе Пискаревского проспекта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Магистраль состыкуется с шоссе в районе Кузьмолово и позволит выезжать напрямую в Санкт-Петербург, минуя жилые кварталы. Сейчас строители определяют место для городка и готовятся расчищать территорию под будущую трассу.

Источник: Администрация Ленобласти
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