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Питерец.ру » Общество » На участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения

На участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части на участке дороги в районе транспортной развязки с Приморским шоссе (км 140+700 – км 141+381 внешнего кольца) будет перекрыта одна полоса движения.

«В период с 27 апреля по 2 мая 2020 года будет попеременно перекрываться одна полоса движения, по свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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