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Питерец.ру » Экономика » Заключен госконтракт на строительство дорожной развязки между Кудрово и Мурманским шоссе

Заключен госконтракт на строительство дорожной развязки между Кудрово и Мурманским шоссе

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
lenobl.ru
Заключен госконтракт на строительство дорожной развязки между Кудрово и Мурманским шоссе. Строительство начнётся в 2022 году.

Молодой город и будущая станция метро будут подключены к федеральной трассе через продление Центральной улицы и реконструкцию путепровода над шоссе.

«Это первый объект, который область начнет строить в рамках полученных инфраструктурных кредитов из федерального бюджета. Впереди еще два — расширение Колтушского шоссе от Суоранды в сторону Колтушей и областная часть обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта», — пояснил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов. На саму развязку объем инфраструктурного кредита составил четыре млрд рублей.

Протяжённость объекта составит около трех километров с большим количеством подключений к местной улично-дорожной сети. Кроме того, дорога обеспечит подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу, «сердцем» которого должна стать одноименная станция метро. Проектная документация на развязку была разработана в прошлом году и одобрена государственной экспертизой.

Для строительства, в общей сложности, потребуется изъятие в государственную собственность через выкуп около 21 гектара земли.

Благодаря механизму инфраструктурных кредитов область привлекла 11 млрд рублей на реализацию важных дорожных проектов в границах Санкт-Петербургской агломерации.

Источник: Администрация Ленобласти
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