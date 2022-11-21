Завершены работы по восстановлению газоснабжения во Всеволожском районе Ленобласти

61254 абонента в районе снова с газом после инцидента на магистральном трубопроводе.

«По состоянию на 18 часов бригады газовщиков обошли все дома, квартиры, социальные и промышленные объекты, попавшие под отключение. Восстановлено газоснабжение 61254 потребителей — это 99%. Оставшийся 1% ― это квартиры и дома, в которые газовщики не попали, потому что жильцы отсутствовали», — рассказал председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Юрий Андреев.

Сейчас газовщики завершили обходы и проверку надежности работы систем газоснабжения. Жители, которые отсутствовали в доме или квартире в течение двух суток и не обеспечили допуск бригад в квартиру, могут оставить заявки для прихода специалистов по телефону 04, с мобильного — 104.