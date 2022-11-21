Газоснабжение восстановили

Проблемы с газом возникают не только в Европе. В Ленобласти тоже происходят различные ситуации. Правда, они не являются такими критичными и дольно быстро решаются.

«Питерец.ру» сообщает, что на газопроводе во Всеволожском районе произошел взрыв, из-за чего некоторые жители остались без газоснабжения. Однако специалисты активно работали 2 дня, и сейчас проблема устранена. 95% газоснабжения восстановлено. В ближайшее время будет достигнут показатель в 100%.

Напоминаем, что в субботу на газопроводе произошел взрыв. Причиной этой аварии стала разгерметизация. К счастью, никто из людей не пострадал. В предполагаемом месте взрыва отсутствуют промышленные строения и жилые дома. Поэтому обошлось без каких-либо жертв.