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Питерец.ру » Общество » Газоснабжение восстановили

Газоснабжение восстановили

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Работа газопровода в Ленобласти восстановлена

Проблемы с газом возникают не только в Европе. В Ленобласти тоже происходят различные ситуации. Правда, они не являются такими критичными и дольно быстро решаются.

«Питерец.ру» сообщает, что на газопроводе во Всеволожском районе произошел взрыв, из-за чего некоторые жители остались без газоснабжения. Однако специалисты активно работали 2 дня, и сейчас проблема устранена. 95% газоснабжения восстановлено. В ближайшее время будет достигнут показатель в 100%.

Напоминаем, что в субботу на газопроводе произошел взрыв. Причиной этой аварии стала разгерметизация. К счастью, никто из людей не пострадал. В предполагаемом месте взрыва отсутствуют промышленные строения и жилые дома. Поэтому обошлось без каких-либо жертв.

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