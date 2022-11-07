Прокуратура Московского района потребовала устранить нарушения жилищных прав граждан

Прокуратура Московского района на основании обращений граждан провела проверку исполнения жилищного законодательства при управлении домом № 44 по улице Костюшко.

Установлено, что в нарушение федерального законодательства ООО «Пулковская усадьба» не обеспечены благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том числе лифтового оборудования, а также организация уборки мест общего пользования и придомовой территории. Выявлены нарушения в работе диспетчерской службы, что повлекло невозможность граждан связаться с управляющей организацией по вопросам ненадлежащего качества оказания коммунальных услуг.

В связи с изложенным, руководителю ООО «Пулковская усадьба» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое находится на рассмотрении.