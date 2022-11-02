По требованию прокуратуры взыскан ущерб, причиненный местному бюджету

Прокуратура Красносельского района Петербурга на основании заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения требований бюджетного законодательства.

Установлено, что в 2020 году в рамках исполнения контракта на выпуск муниципальной газеты местной администрацией муниципального образования Урицк приняты и оплачены работы по выпуску технической газеты, включая редакционные расходы и доставку тиража.

Как показала проверка, в расчет стоимости работ по контракту были необоснованно дважды включены одни и те же услуги по доставке тиража, в связи с чем, в период исполнения контракта главой местной администрации дважды произведена оплата одних и тех же услуг за счет средств муниципального бюджета в общей сумме более 13 тыс. рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с главы местной администрации ущерба, причиненного муниципальному бюджету в указанной сумме. По результатам рассмотрения гражданского дела судом исковые требования прокурора удовлетворены.