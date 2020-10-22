Пришлось выплатить 1 миллион рублей

«Питерец.ру» сообщает, что прокуратура Приморского района Северной столицы проверила, насколько одна из компаний исполняет условия трудового законодательства. Оказалось, что эта организация имеет задолженность в отношении действующих и уволенных работников.

Причем сумма задолженности оказалась довольно крупной. Прокуратура потребовала от генерального директора фирмы устранить имеющиеся нарушения. В результате семеро работников получили деньги. Вмешательство прокуратуры позволило выплатить людям более 1 млн. руб.

К сожалению, подобные ситуации периодически возникают на рынке труда. Для решения таких вопросов людям нередко приходится обращаться в правоохранительные органы.