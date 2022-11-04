ента новостей

13:26
Выставка «Маленькая девочка и кот Том»
13:15
«Добрые дела нас объединяют»: в Центре имени Алмазова единороссы и волонтёры-медики провели донорскую акцию в честь Дня народного единства
13:13
В Петербурге прошло богослужение в честь Казанской иконы Божией Матери
13:12
В сквере Товстоногова началась реконструкция системы освещения
13:09
Ансамбль «Вереск» из Выборга принял участие во Всероссийской песенной акции
13:05
В Центральном районе иномарка сбила подростка на велосипеде
12:59
В Купчино пенсионерка отдала аферистам миллион рублей
12:55
В Калининском районе пожилая женщина поддалась на уловки мошенников и набрала кредитов почти на 2 миллиона рублей
12:48
В центре Петербурга иномарка сбила юношу и девушку
12:43
ЧМ-2022: у Германии в любом случае не будет проблем с вратарями
12:41
Соловейчик назвал «бардаком» вручение повесток жителям Петербурга на фоне завершения частичной мобилизации
09:14
В «семерке» установят цену на нашу нефть
08:37
195 тысяч от президента
08:13
Отмечаем День единства
20:09
Выставка «Динара Асанова — Незнакомка»
20:08
В утреннем эфире Пятого канала появится новая познавательная программа
20:07
Все участники спецоперации на Украине получат статус ветерана боевых действий
20:00
Выставка «Под лучами солнца»
19:59
Дни народного единства на Пятом канале
17:33
Петербургские единороссы поддержали волонтёрский проект «Золотые руки Ангела»
17:28
Петербургские единороссы передали семьям мобилизованных подарки от жителей Бурятии
17:25
В Северо-Западном округе Росгвардии стартовал «Большой этнографический диктант»
17:14
В Санкт-Петербурге состоялся показ просветительского спектакля «Трудный экзамен» Российского общества «Знание»
16:53
Выставка «Блестящая эпоха. Итальянская мода 80-х»
14:10
В Сосновом Бору задержали профессиональных автоугонщиков
14:07
Мост через Свирь для прохода вниз по реке барже – буксирного состава
14:04
В Петербурге задержали двоих мужчин ограбивших аптеку
13:13
На дорогах Петербурга появятся более 900 знаков «Дети»
13:06
Фракция "Справедливая Россия - За правду" подала поправки к проекту городского бюджета на 2023-2025 годы
12:49
В СПбГМТУ приступили к созданию робота для очистки корпуса судна
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В сквере Товстоногова началась реконструкция системы освещения

В сквере Товстоногова началась реконструкция системы освещения

0
45
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
Сквер Товстоногова получит современную систему освещени

В сквере Товстоногова началась реконструкция системы освещения. После завершения работ еще одно садово-парковое пространство Петроградского района станет более комфортным для вечерних прогулок.

«В Петербурге реализуется ряд проектов по созданию комфортной городской среды. Проводится комплексная работа по благоустройству, озеленению, ремонту и строительству спортивных и детских площадок, модернизации освещения во дворах, садах и парках. Важно, чтобы у петербуржцев была возможность заниматься спортом, гулять с детьми, отдыхать в любое время года и в любую погоду», - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Впервые фонари в сквере на улице Куйбышева появились в 1977 году. Сейчас эту территорию освещают 27 устаревших натриевых светильников. Для электроснабжения фонарей используются в том числе и воздушные линии.

С октября 2022 года в сквере ведется разработка траншей, установка закладных деталей фундаментов под новые опоры. В 2023 году здесь установят 47 чугунных опор со светодиодными фонарями, проложат в земле 1,3 км кабельных линий.

Сегодня территорию Петроградского района освещают свыше 17 тысяч светильников, в том числе 1580 фонарей размещено в 22 садах, скверах и парках. В 2022 году начались работы по модернизации освещения на улице Академика Павлова, завершается капитальный ремонт фонарей на улице Чапыгина.

Источник: Администрация Петербурга
Все по теме: Петроградский район благоустройство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-10-2022, 12:08
В квартале около парка Авиаторов завершилась реконструкция освещения
14-09-2022, 17:19
В Петербурге открыли два отремонтированных фонтана
26-05-2016, 21:21
В сквере им. О. Берггольц прошел творческий вечер
22-10-2020, 11:27
Троллейбусы Петербурга отметили день рождения
1-11-2022, 18:08
В поселке Федоровское открылся новый сквер
28-07-2020, 11:46
Парк Интернационалистов оборудуют наружным освещением

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
50
Сегодня, 13:05
В Центральном районе иномарка сбила подростка на велосипеде
0
49
Сегодня, 12:48
В центре Петербурга иномарка сбила юношу и девушку
0
121
Вчера, 09:33
Мужчина погиб, попав под колеса иномарки в Ленобласти
0
154
2-11-2022, 09:45
В Ленобласти столкнулись «Пежо» и «Нива», водители погибли
Наверх