В сквере Товстоногова началась реконструкция системы освещения. После завершения работ еще одно садово-парковое пространство Петроградского района станет более комфортным для вечерних прогулок.

«В Петербурге реализуется ряд проектов по созданию комфортной городской среды. Проводится комплексная работа по благоустройству, озеленению, ремонту и строительству спортивных и детских площадок, модернизации освещения во дворах, садах и парках. Важно, чтобы у петербуржцев была возможность заниматься спортом, гулять с детьми, отдыхать в любое время года и в любую погоду», - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Впервые фонари в сквере на улице Куйбышева появились в 1977 году. Сейчас эту территорию освещают 27 устаревших натриевых светильников. Для электроснабжения фонарей используются в том числе и воздушные линии.

С октября 2022 года в сквере ведется разработка траншей, установка закладных деталей фундаментов под новые опоры. В 2023 году здесь установят 47 чугунных опор со светодиодными фонарями, проложат в земле 1,3 км кабельных линий.

Сегодня территорию Петроградского района освещают свыше 17 тысяч светильников, в том числе 1580 фонарей размещено в 22 садах, скверах и парках. В 2022 году начались работы по модернизации освещения на улице Академика Павлова, завершается капитальный ремонт фонарей на улице Чапыгина.