В Петербурге открыли два отремонтированных фонтана

Сегодня в Кировском и Василеостровском районах Петербурга открыли отремонтированные фонтаны, передает пресс-служба ГУП "Водоканал".

Модернизированный объект на проспекте Стачек, 148, первоначально выполненный в стиле сталинского неоклассицизма, презентовали горожанам при участии главы комитета по энергетике Станислава Протасова. Новую гранитную чашу, над которой бьют 25 струй воды, подсвечивает такое же число светильников.

В свою очередь, на Васильевском острове начал новую жизнь фонтан во дворе дома №40 по 5-ой линии. На момент передачи его Водоканалу объект не имел инженерных сетей, и фактически его построили с нуля. По мнению Протасова, оба вновь открывшихся фонтана "безусловно станут местом притяжения горожан: местом свиданий, прогулок, бесед".

В ближайшие недели в Петербурге восстановят еще несколько фонтанов: среди них - объекты в сквере Товстоногова и на 8-й линии В.О. Программу ремонта городских фонтанов, в которую вошло более сотни адресов, утвердили три года назад.