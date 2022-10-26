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Питерец.ру » Общество » Собрали помощь для мобилизованных

Собрали помощь для мобилизованных

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
В Петербурге отправят гуманитарную помощь мобилизованным

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице сформировали гуманитарный груз для мобилизованных граждан. Жители города собрали более 2 тыс. посылок. В итоге получилось 5 тонн гуманитарной помощи. Об этом заявили в администрации Красногвардейского р-на.

Петербуржцы отправят мобилизованным продукты, лекарства, одежду, а также рисунки. В формировании этих наборов приняли участие волонтеры. Сбор гуманитарной помощи осуществлялся в рамках акции «Посылка солдату».

В Северной столице уделяется большое внимание помощи мобилизованным гражданам. Это покупка дополнительного обмундирования, денежные выплаты, льготы и прочая помощь семьям. Различные меры поддержки принимаются на федеральном и региональном уровне.

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