Для военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона прошла консультация по социальным льготам и трудоустройству членов их семей

В Санкт-Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа для военнослужащих гарнизона и членов их семей прошла консультация по социальным льготам и трудоустройству.

«До военнослужащих довели основные документы социального законодательства Санкт-Петербурга, права военнослужащих на социальные льготы в зависимости от состава семьи и её доходов, необходимых документах для оформления и организациях, осуществляющих назначение выплат», - сообщил начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления ЗВО майор Кирилл Егоров.

Членам семей военнослужащих, а также офицерам и контрактникам, планирующим завершить военную службу, представители Центра занятости населения Санкт-Петербурга рассказали о профессиональной переподготовке, эффективном составлении резюме и прохождении собеседований, открытии собственного дела. Работодатели, представляющие более 30 предприятий Санкт-Петербурга, готовы предложить около 400 вакансий.

Служба занятости населения Санкт-Петербурга организует бесплатные курсы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по широкому спектру специальностей. Военные пенсионеры и члены их семей получают услугу в приоритетном порядке.