В Калининском районе организована помощь жителям в период пандемии COVID-19

В Калининском районе Санкт-Петербурга продолжает работать горячая линия по приему заявок на оказание помощи жителям Калининского района в период пандемии COVID-19 на доставку продуктов и медикаментов. К нам могут обратиться следующие жители района:

пожилые люди в возрасте 60+;

ветераны ВОВ;

люди с ограниченными возможностями здоровья;

малоимущие и многодетные семьи.

Все заявки обрабатываются в течении дня и по каждой заявке назначается волонтер, который оказывает всю необходимую помощь.

Штаб плотно ведет работу с районными поликлиниками и учреждениями социальной защиты населения Калининского района.

Заявки на оказание помощи принимаются ежедневно с 9.00 до 21.00 по тел.: +7 (931) 391-01-37, +7 (921) 959-13-34.

Записаться в волонтеры можно позвонив по тел.: +7 (911) 739-24-16 ежедневно с 10.00 до 21.00.