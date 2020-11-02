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Питерец.ру » Общество » В Калининском районе организована помощь жителям в период пандемии COVID-19

В Калининском районе организована помощь жителям в период пандемии COVID-19

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Деятельность волонтёрского Штаба калининского района Санкт-Петербурга в период пандемии COVID-19

В Калининском районе Санкт-Петербурга продолжает работать горячая линия по приему заявок на оказание помощи жителям Калининского района в период пандемии COVID-19 на доставку продуктов и медикаментов. К нам могут обратиться следующие жители района: 

  • пожилые люди в возрасте 60+;
  • ветераны ВОВ;
  • люди с ограниченными возможностями здоровья; 
  • малоимущие и многодетные семьи.

Все заявки обрабатываются в течении дня и по каждой заявке назначается волонтер, который оказывает всю необходимую помощь. 

Штаб плотно ведет работу с районными поликлиниками и учреждениями социальной защиты населения Калининского района.

Заявки на оказание помощи принимаются ежедневно с 9.00 до 21.00 по тел.: +7 (931) 391-01-37, +7 (921) 959-13-34. 

Записаться в волонтеры можно позвонив по тел.: +7 (911) 739-24-16 ежедневно с 10.00 до 21.00.

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