В Санкт-Петербургском университете отметят День первокурсника

31 августа Санкт-Петербургский государственный университет откроет 299-й учебный год традиционной церемонией посвящения в студенты. В этом году основная часть мероприятий пройдет в очном формате.

В рамках торжественной части на площади Академика Сахарова состоится вручение студенческих билетов первокурсникам с выдающимися академическими достижениями. Вчерашние абитуриенты, а ныне студенты СПбГУ дадут клятву универсантов, а ректор Санкт-Петербургского университета и почетные гости церемонии обратятся со словами напутствия новым обучающимся СПбГУ.

Праздничное мероприятие традиционно сопроводит залп пушки на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости и три гимна: Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Gaudeamus в исполнении хора СПбГУ.

Затем праздник переместится на стрелку Васильевского острова, где состоится ежегодная церемония запуска «корабликов надежды». Идею в 2011 году предложил писатель-сатирик заслуженный деятель искусств России Семен Альтов. С тех пор ежегодно первокурсники СПбГУ после церемонии посвящения в студенты отправляют кораблики со своими желаниями в акваторию Невы. Кораблики надежды можно будет отправить также и в онлайн-формате.

Место проведения: площадь Академика Сахарова.

Начало церемонии: 11:50.