В СПбГУ пройдет весенний «День абитуриента»

27 февраля в Санкт-Петербургском государственном университете в формате онлайн-трансляции пройдет весенний «День абитуриента». Участникам расскажут об образовательных программах, преимуществах обучения в первом университете России и алгоритме поступления 2021 года.

В программе дня запланированы выступления проректора по воспитательной работе и организации приема СПбГУ Александра Бабича и начальника Управления по организации приема Александра Хуршудяна. Они расскажут о программах среднего и общего образования, бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также поделятся актуальной информацией об алгоритме поступления.

Участники мероприятия смогут задать интересующие вопросы представителям Университета, в том числе в видеоформате. Видеовопросы станут частью трансляции, а авторы трех лучших роликов получат подарки от СПбГУ. Чтобы вопрос прозвучал во время мероприятия, необходимо прислать его ссылкой (на облачное хранилище или любую социальную сеть) на адрес prof@spbu.ru. Автору ролика необходимо будет представиться, сказать несколько слов о себе (откуда вы, где учитесь, какие области знаний вам интересны) и задать вопрос.

Также на странице мероприятия можно посетить онлайн-экскурсии по интересным объектам Университета (по зданию Двенадцати коллегий и Парку современной скульптуры под открытым небом, Музею-архиву Д. И. Менделеева, Ботаническому саду, Гербарию СПбГУ) и ознакомиться с виртуальными, аудио- и видеотурами, интерактивными выставками. Кроме того, абитуриенты смогут самостоятельно изучить полезные материалы: каталог образовательных программ, информацию о правилах и порядке приема, дополнительных программах по подготовке к ЕГЭ, онлайн-курсах и олимпиадах СПбГУ, внеучебной деятельности.

План мероприятия

12:00–12:30 Приветственное слово. Преимущества обучения в СПбГУ. Александр Бабич, проректор по воспитательной работе и организации приема СПбГУ

12:30–14:00 Алгоритм поступления. Ответы на вопросы. Александр Хуршудян, начальник Управления по организации приема СПбГУ

Начало мероприятия: 12:00, 27 февраля 2021 года.

Регистрация проводится по ссылке .