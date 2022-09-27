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Питерец.ру » Общество » Сотрудники Правового управления регионального Главка МВД России провели экологический субботник «Зеленая Россия»

Сотрудники Правового управления регионального Главка МВД России провели экологический субботник «Зеленая Россия»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Сотрудники Правового управления регионального Главка МВД России провели экологический субботник «Зеленая Россия» 

Сотрудники Правового управления ГУ МВД России по г. СПб и ЛО приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Так, 20 сентября проведена уборка территории и обновление (путем высадки дополнительных декоративных насаждений) «Правовой аллеи», созданной в 2016 г.

«Правовая аллея» находится в парковой зоне «Буферный парк» в г. Пушкин СПб, где ранее по инициативе и с участием сотрудников правовой службы ГУ МВД России при содействии АО «Садово-парковое предприятие «Пушкинское» было высажено 70 декоративных насаждений (липы).

Целью указанного мероприятия являлось формирование архитектурного облика города и поддержание экологической зоны, а также увековечивание памяти о юридической службе.

Источник: ГУ МВД
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