Сотрудники Правового управления регионального Главка МВД России провели экологический субботник «Зеленая Россия» 

Сотрудники Правового управления ГУ МВД России по г. СПб и ЛО приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Так, 20 сентября проведена уборка территории и обновление (путем высадки дополнительных декоративных насаждений) «Правовой аллеи», созданной в 2016 г.

«Правовая аллея» находится в парковой зоне «Буферный парк» в г. Пушкин СПб, где ранее по инициативе и с участием сотрудников правовой службы ГУ МВД России при содействии АО «Садово-парковое предприятие «Пушкинское» было высажено 70 декоративных насаждений (липы).

Целью указанного мероприятия являлось формирование архитектурного облика города и поддержание экологической зоны, а также увековечивание памяти о юридической службе.