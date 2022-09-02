Школьникам о финграмотности

Знания о финансах очень важны для современного человека. Поэтому определенные вещи необходимо закладывать уже с раннего возраста. Конечно, ответственность за это лежит на родителях. Однако и школам тоже следует уделить внимание данному вопросу.

Поэтому дети теперь будут получать такие знания в рамках образовательного процесса. Тема финансовой грамотности будет рассматриваться на обычных школьных предметах. Это математика, география, обществознание, окружающий мир, информатика.

Школьникам постепенно будут рассказывать о финансах с 1 по 9 класс. Так у них начнется формироваться представление о бюджете, финансовом плане. Ребят начнут готовить к взрослой жизни. «Питерец.ру» сообщает, что данную тематику начнут внедрять уже с этого учебного года.