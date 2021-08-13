В вузах будет смешанный формат

Перед началом нового учебного года встает вопрос о форме проведения занятий в вузах. Переход на дистанционку скажется на качестве образовательного процесса. При очной форме возникает риск распространения коронавируса. Как быть в такой ситуации?

Возможно, студенты начнут обучение в смешном формате. В частности, такую точку зрения высказывает Андрей Максимов, который отвечает в Петербурге за сферу науки.

По мнению Андрея Станиславовича, лекции будут проходить в дистанционном формате. Для практических занятий останется очная форма. Такой подход позволит выполнить требования Роспотребнадзора. При этом качество учебного процесса не пострадает.

«Питерец.ру» считает, что вариант со смешанным форматом актуален для нашего времени. Так что в Северной столице вполне могут его ввести. Это станет хорошим выход из положения. Вузам необходимо адаптироваться к новым для себя реалиям.