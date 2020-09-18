ента новостей

11:21
В Петербурге задержали мужчину ранившего ножом курьера интернет-магазина
10:57
Орден для Медведева
09:29
Зачем в школах еще один язык?
20:22
Военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии победили в Чемпионате Санкт-Петербургского гарнизона по стрельбе
20:20
Почти 100 литров крови пожертвовали петербуржцы больницам
16:47
В Петропавловской крепости наградят лучших выпускников вузов
16:23
Праздник «Неопалимая купина»
16:22
В Ленобласти химики общевойсковой армии ЗВО ликвидировали последствия условного химического заражения
15:02
В «Севкабель Порт» на одной сцене выступят NILETTO и Клава Кока
14:55
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки около 1,2 миллиона рублей
14:50
Надежда Тихонова: платные кружки для детей должны оплачиваться из городского бюджета
11:59
Праздник «День первокурсника 2020» пройдет в новом формате онлайн-медиаконференции
11:55
Дубки из дубравы императора Петра Великого высадят в порту Петербурга
11:49
В Колпино ограбили и изнасиловали 80-летнюю пенсионерку
09:08
Одиночным пикетам быть?
08:41
Как воспринимать заявление Тихановской
17:46
Военные на учениях в Ленобласти применили новые разведывательно-огневые комплексы
17:44
В Петербурге открылась фотовыставка, героями которой стали добровольцы акции #МыВместе
17:41
Ежегодная церемония чествования лучших выпускников вузов пройдет в пятницу
13:56
Армеских водителей обучат вождению в экстремальных условиях
13:53
Общественники призвали полицейских взять на особый контроль дело о мошенничестве в отношении блокадницы
11:31
На «Ленфильме» представили нового директора
11:19
В Петергофе лже-страховщики выманили у пенсионерки 2 миллиона рублей
11:11
В Петербурге пьяный водитель на угнанном автомобиле сбил полицейского
09:25
Зачем Лукашенко просит денег
08:47
Дистанционка в Киришах
23:57
В матче с «Авангардом» СКА превратил 0:3 в 3:3, но пропустил в большинстве в овертайме
20:09
В первом туре Высшей лиги Чемпионата России по регби-7 одержала победу петербургская команда
20:04
Выставка «Бенуа & Фокин»
20:00
Молодежь Петербурга встретилась с участниками контртеррористических актов
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Зачем в школах еще один язык?

Зачем в школах еще один язык?

0
55
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
politika09.com
Школьников обязали изучать два иностранных языка

«Питерец.ру» сообщает, что с этого учебного года в школах начнут изучать второй иностранный язык. Причем это будет происходить не только в таких городах, как Петербург, но и по всей России. На первый взгляд идея кажется привлекательной. Дескать, школьники станут грамотнее, образованнее. Но в реальности мы сталкиваемся с очередным «опусом» не очень компетентных людей, имеющих слабое представление о реальности образовательного процесса.

Далеко не во всех школах могут обеспечить качественное преподавание даже одного языка. Как тогда они собираются обучить детей второму? В итоге мы снова видим недальновидную образовательную политику, которая приводит к появлению странных решений. Таковых в последние годы было очень много. Особняком здесь стоит практическая реализация идеи ЕГЭ. Теперь сюда добавляется второй иностранный язык. Хотя бы на одном научили детей разговаривать!

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

19-04-2016, 11:46
В школах Петербурга будут преподавать китайский язык
17-02-2019, 00:55
Почему стоит изучать иностранный язык
3-10-2019, 19:42
Как быстро выучить иностранный язык
4-04-2018, 15:13
Иностранный язык и толерантность с детства
20-11-2012, 20:14
В Петербургских школах появятся терминалы для оплаты питания
30-01-2020, 07:49
Милонов за пятидневку в школах

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
190
14-09-2020, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
0
198
11-09-2020, 11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
0
170
11-09-2020, 11:29
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой велосипедист
0
198
10-09-2020, 19:03
В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе
Наверх