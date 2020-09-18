Зачем в школах еще один язык?

«Питерец.ру» сообщает, что с этого учебного года в школах начнут изучать второй иностранный язык. Причем это будет происходить не только в таких городах, как Петербург, но и по всей России. На первый взгляд идея кажется привлекательной. Дескать, школьники станут грамотнее, образованнее. Но в реальности мы сталкиваемся с очередным «опусом» не очень компетентных людей, имеющих слабое представление о реальности образовательного процесса.

Далеко не во всех школах могут обеспечить качественное преподавание даже одного языка. Как тогда они собираются обучить детей второму? В итоге мы снова видим недальновидную образовательную политику, которая приводит к появлению странных решений. Таковых в последние годы было очень много. Особняком здесь стоит практическая реализация идеи ЕГЭ. Теперь сюда добавляется второй иностранный язык. Хотя бы на одном научили детей разговаривать!