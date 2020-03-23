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Питерец.ру » Общество » Как будет проходить дистанционное обучение

Как будет проходить дистанционное обучение

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
primamedia.ru
Каникулы продлили – в школах организуют дистанционное обучение

«Питерец.ру» сообщает, что российские школьники ушли с сегодняшнего дня на каникулы. Вместо 7 дней эти каникулы продлятся 3 недели. Пока принято решение, что учащиеся будут отдыхать до 12 апреля. В этот период школьникам будет предоставить доступ к дистанционному образованию. Такая мера обусловлена борьбой с коронавирусной инфекцией.

Однако по поводу дистанционного обучения у многих людей возникают вопросы. Родители школьников не восприняли данную идею с энтузиазмом. Кто-то стал возмущаться относительно того, что по данному вопросу никто ничего не объяснил. Другие отмечают, что дистанционное обучение пока не организовано. Так что посмотрим, как идея с онлайн-обучением будет осуществляться на практике.

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