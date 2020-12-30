Профсоюзы против

«Питерец.ру» сообщает, что профсоюзы Северной столицы и Ленобласти выступают против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. По их мнению, делать этого сейчас нельзя, ведь уровень доходов граждан падает. Повышение стоимости проезда может усугубить состояние петербуржцев. Протест профсоюзов логичен и оправдан. Однако трудно сказать, окажет ли он какое-то влияние на происходящее.

Напоминаем, что правительство Петербурга установило новые тарифы на проезд в транспорте. С 1 января билет в «подземке» будет стоить 60 руб., в наземном транспорте – 55 руб. Стоимость одного проезда по карте «Подорожник» составит 41 руб. и 36 руб. При этом льготы по «Единой карте петербуржца» сохранятся.