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Питерец.ру » Экономика » Профсоюзы против

Профсоюзы против

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Профсоюзы выступили против повышения цен в транспорте

«Питерец.ру» сообщает, что профсоюзы Северной столицы и Ленобласти выступают против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. По их мнению, делать этого сейчас нельзя, ведь уровень доходов граждан падает. Повышение стоимости проезда может усугубить состояние петербуржцев. Протест профсоюзов логичен и оправдан. Однако трудно сказать, окажет ли он какое-то влияние на происходящее.

Напоминаем, что правительство Петербурга установило новые тарифы на проезд в транспорте. С 1 января билет в «подземке» будет стоить 60 руб., в наземном транспорте – 55 руб. Стоимость одного проезда по карте «Подорожник» составит 41 руб. и 36 руб. При этом льготы по «Единой карте петербуржца» сохранятся.

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