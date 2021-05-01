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Питерец.ру » Общество » Новые квитанции за коммуналку

Новые квитанции за коммуналку

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржцы получат новые квитанции за коммунальные услуги

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы получат новые квитанции об оплате коммунальных услуг. При этом в данном формате будут объединены сами коммунальные услуги и взнос за капремонт. Суммы, порядок оплаты и сроки останутся прежними. Изменится только счет поступления платежей, который станет единым.

Новые квитанции начнут приходить уже в мае. Эти изменения призваны упростить порядок оплаты коммуналки и за капремонт. Объединенная квитанция – важный шаг в этом направлении. О происходящих изменениях сообщили в Фонде капремонта.

Посмотрим, насколько новая квитанция окажется удобной. По идее, здесь не должно возникнуть каких-либо проблем. Однако остается дождаться, как все будет происходить на самом деле.

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