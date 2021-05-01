Новые квитанции за коммуналку

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы получат новые квитанции об оплате коммунальных услуг. При этом в данном формате будут объединены сами коммунальные услуги и взнос за капремонт. Суммы, порядок оплаты и сроки останутся прежними. Изменится только счет поступления платежей, который станет единым.

Новые квитанции начнут приходить уже в мае. Эти изменения призваны упростить порядок оплаты коммуналки и за капремонт. Объединенная квитанция – важный шаг в этом направлении. О происходящих изменениях сообщили в Фонде капремонта.

Посмотрим, насколько новая квитанция окажется удобной. По идее, здесь не должно возникнуть каких-либо проблем. Однако остается дождаться, как все будет происходить на самом деле.