Неудобства при оплате проезда обернулись для петербуржцев штрафами

Комтранс Петербурга сообщил о том, что контролеры выявили 5 000 безбилетников за весь период действия транспортной реформы. В комментариях пользователи соцсетей выразили недовольство. Они отмечают, что билеты стало неудобно приобретать.

В обсуждении петербуржцы указали на проблемы с покупкой билетов. Дело в том, что с начала транспортной реформы горожане не могут платить за проезд наличными. Многие жители мегаполиса по разным причинам не хотят или не могут оплачивать услуги картами.

Чтобы оплатить проезд, у жителей города есть несколько вариантов. В первую очередь можно внести деньги на станции метро или в специальной точке. Однако далеко не все могут дойти до места пешком – нужно ехать, но вот парадокс, для этого проезд тоже придется как-то оплачивать. Можно получить QR-билет с помощью Telegram-бота, но там необходимо вводить данные карты, петербуржцы опасаются мошенников. Еще один вариант – через специальное приложение, но там предусмотрена комиссия 5%.

Таким образом, транспортная реформа принесла больше неудобств для граждан, чем пользы. Многие в комментариях придерживаются мысли о том, что нужно сначала «сделать нормально» и только потом штрафовать. Не исключено, что взыскания являются способом пополнить бюджет.