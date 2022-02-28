В Петербурге росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием

В Санкт-Петербурге росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Василия Григорьевича Подтуркина с 95-летним юбилеем.

Заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков вручил фронтовику памятные сувениры с пожеланием здоровья и успехов в военно-патриотической работе, активно проводимой ветераном.

Василий Григорьевич был призван на фронт в 1943 году, участвовал в освобождении Беларуси, награждён многими орденами и медалями, после войны продолжил службу во внутренних войсках.