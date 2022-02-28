ента новостей

13:14
В Ленобласти пенсионерка перевела «ясновидящим» почти 1,7 миллиона рублей
13:04
Пенсионер застрелился в центре Петербурга
12:55
Выставка «Просто о жизни»
12:53
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия
12:50
Масленица в Историческом парке
10:50
В Ленобласти полицейские ликвидировали нарколабораторию
10:44
Выставка «Воздушные пути»
10:00
Выставка «Открывая прошлое»
09:56
В Петербурге росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием
09:45
Телеграм останется
09:03
А чего они хотели?!
08:20
Будут проблемы при оплате в метро
15:29
Хоккейный «Спартак» без игры вышел в следующий раунд Кубка Гагарина из-за отказа играть со стороны финского «Йокерита»
13:51
В Петербурге изнасиловали 14-летнюю девочку
10:08
«Спутник V» vs. Омикрон
09:38
Время ждать
09:17
Санкций не надо бояться
14:16
В Петербурге мужчина зарезал в больнице своего соседа по палате
11:28
В Ленобласти таксист домогался до 12-летней девочки
10:45
В Ленобласти задержали мужчину, в автомобиле которого нашли наркотики
10:36
А вот и новые санкции…
10:22
В Петербурге обстреляли троллейбус
09:50
Торги продолжаются
08:51
Умерло больше матерей
18:51
Волейбольный «Зенит» в который раз подряд проиграл московскому «Динамо»
15:30
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам почти 4,5 миллиона рублей
11:23
В Канаде отменят Закон о чрезвычайных ситуациях
11:08
В Петербурге женщина устроила стрельбу в метро
10:18
В Ленобласти микроавтобус насмерть сбил пешехода
09:52
Ковидных пациентов стало меньше
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием

В Петербурге росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием

0
46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием

В Санкт-Петербурге росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Василия Григорьевича Подтуркина с 95-летним юбилеем.
Заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков вручил фронтовику памятные сувениры с пожеланием здоровья и успехов в военно-патриотической работе, активно проводимой ветераном.
Василий Григорьевич был призван на фронт в 1943 году, участвовал в освобождении Беларуси, награждён многими орденами и медалями, после войны продолжил службу во внутренних войсках.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

10-04-2021, 19:40
Военнослужащие танковой армии ЗВО устроили сюрприз на 97 день рождения ветерана Великой Отечественной войны
22-06-2021, 12:34
В Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны
4-05-2021, 18:33
В Петербурге полицейские поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
22-01-2021, 19:57
105-летнего ветерана-фронтовика персональным концертом поздравили с днём рождения военнослужащие ЗВО в Санкт-Петербурге
1-12-2021, 11:32
Боевое знамя вручено отдельной авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии
5-03-2021, 19:37
В Петербурге общественники просят правоохранителей поставить дело об избиении ветерана Великой Отечественной войны на особый контроль

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
194
24-02-2022, 10:18
В Ленобласти микроавтобус насмерть сбил пешехода
0
693
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
768
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
747
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
Наверх