В Санкт-Петербурге росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Василия Григорьевича Подтуркина с 95-летним юбилеем.
Заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков вручил фронтовику памятные сувениры с пожеланием здоровья и успехов в военно-патриотической работе, активно проводимой ветераном.
Василий Григорьевич был призван на фронт в 1943 году, участвовал в освобождении Беларуси, награждён многими орденами и медалями, после войны продолжил службу во внутренних войсках.
В Петербурге росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием
В Санкт-Петербурге росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Василия Григорьевича Подтуркина с 95-летним юбилеем.
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