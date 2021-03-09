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Питерец.ру » Общество » Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО благоустроят более 30 захоронений времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО благоустроят более 30 захоронений времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области

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Опубликовал: Вадик Котов
0
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Яндекс
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО благоустроят более 30 захоронений времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области

В рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа проведут мероприятия по благоустройству более 30 мемориальных воинских захоронений в Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском, Всеволожском и Приозерском районах Ленинградской области.

Военнослужащие очистят территорию мемориалов от опавшей листвы  и бытового мусора, посадят деревья и цветы, проведут ремонт и покраску металлических ограждений, восстановят кирпичную кладку на постаментах, проведут вырубку ссохшегося кустарника.

В том числе, в местах дислокации воинских частей, где имеются памятники советским солдатам, по окончании работ будут организованы возложения новых венков и гирлянд.

Мероприятия по благоустройству захоронений проводятся личным составом объединения ежегодно. В минувшем году, при содействии военнослужащих армии было открыто около 10 новых мемориалов погибшим советским воинам на территории Ленинградской области.

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