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Питерец.ру » Общество » Беглов поздравил с 1 сентября

Беглов поздравил с 1 сентября

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spbdnevnik.ru
Губернатор поздравил учителей и детей с Днем знаний

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Беглов поздравил учащихся и их родителей, а также педагогов с Днем знаний. Градоначальник подчеркнул, что ребята будут рады вернуться в школу, где они встретятся с друзьями и педагогами. Александр Дмитриевич пожелал всем успеха в новом учебном году. Школьникам – хороших оценок и радости, а учителям – мудрости и терпения.

Напоминаем, что школы возобновляют работу после периода дистанционного обучения. По причине имеющихся ограничений учебный процесс будет несколько отличаться от того, что было раньше. Посмотрим, насколько сложным окажется учеба без звонков, а также занятия в разное время. Школьникам и педагогам предстоит подстроиться под новые реалии.

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