Беглов поздравил с 1 сентября

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Беглов поздравил учащихся и их родителей, а также педагогов с Днем знаний. Градоначальник подчеркнул, что ребята будут рады вернуться в школу, где они встретятся с друзьями и педагогами. Александр Дмитриевич пожелал всем успеха в новом учебном году. Школьникам – хороших оценок и радости, а учителям – мудрости и терпения.

Напоминаем, что школы возобновляют работу после периода дистанционного обучения. По причине имеющихся ограничений учебный процесс будет несколько отличаться от того, что было раньше. Посмотрим, насколько сложным окажется учеба без звонков, а также занятия в разное время. Школьникам и педагогам предстоит подстроиться под новые реалии.