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Питерец.ру » Общество » Бельский поздравил с днем отца

Бельский поздравил с днем отца

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Глава парламента поздравил отцов города с их праздником

Так получилось, что мужчин поздравляют 23 февраля, а остальные праздники остаются забытыми и почти не отмечаются. Однако постепенно ситуация меняется. Например, в этом году уделили особое внимание Дню отца.

Этот праздник отмечали накануне. Новый спикер ЗакСа Александр Бельский поздравил петербуржских отцов. Он выразил свое уважением тем, кто смог создать прочную семью. Бельский считает, что отцы делают большой труд во благо народа.

Спикер парламента выразил отдельную благодарность главам многодетных семей. Они внесли вклад в укрепление государства. Бельским пожелал этим людям счастья, успехов и любви.

«Питерец.ру» отмечает, что День отца празднуется в мире в разные дни. В нашей стране это происходит в третье воскресение октября. Но большинство государств это делают в июне. Впервые такой праздник стали отмечать в США. Его празднуют там с 1910 года.

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