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Питерец.ру » Общество » Важность Рождества

Важность Рождества

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Накануне православные христиане отметили праздник Рождества

Католики и протестанты отпраздновали Рождество 25 декабря. Однако православный мир отметил Рождество накануне – 7 января. Петербуржцев поздравил митрополит Варсонофий.

Этот священнослужитель подчеркнул значимость Рождества. Это событие разделило эпоху на Ветхий и Новый Завет. Митрополит отметил, что Рождество имеет огромное значение в жизни каждого человека. Он пожелал, чтобы люди воспринимали этот праздник сердцем. Варсонофий выразил надежду, чтобы Христос родился в душе каждого человека. Священник напомнил, что величие человеческой жизни определяется верой. Только с помощью нее можно угодить Богу.

«Питерец.ру» сообщает, что свои поздравления сделали и светские руководители. Поздравил православных верующих президент Путин, который обратился к жителям всей страны. Не остался в стороне и Александр Беглов, поздравивший петербуржцев.

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