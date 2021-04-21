Губернатор Петербурга поздравил муниципалов с Днём местного самоуправления

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил муниципалов с их профессиональным праздником – Днём местного самоуправления, который в России ежегодно отмечается 21 апреля, проинформировали в пресс-службе Смольного.

Градоначальник напомнил, что в ведение муниципалитетов входят вопросы благоустройства, развития спорта, организации праздников и реализации социальных проектов. К примеру, в 2020 году были облагорожено 273 петербургских двора, учреждено 112 новых досуговых зон, возведено и отремонтировано 117 детских площадок.

Кроме того, на улицах появилось больше 50 тысяч деревьев, организовано почти 2,5 тысячи парковочных мест. Под эгидой местного самоуправления проведено свыше 2 тысяч спортивных мероприятий.

Благодаря заслугам муниципалов, подытожил Беглов, в 2020 году Петербургу удалось попасть в международный топ-100 ведущих городских агломераций по качеству жизни.