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Питерец.ру » Политика » Губернатор Петербурга поздравил муниципалов с Днём местного самоуправления

Губернатор Петербурга поздравил муниципалов с Днём местного самоуправления

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербургских муниципалов с Днём местного самоуправления

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил муниципалов с их профессиональным праздником – Днём местного самоуправления, который в России ежегодно отмечается 21 апреля, проинформировали в пресс-службе Смольного.

Градоначальник напомнил, что в ведение муниципалитетов входят вопросы благоустройства, развития спорта, организации праздников и реализации социальных проектов. К примеру, в 2020 году были облагорожено 273 петербургских двора, учреждено 112 новых досуговых зон, возведено и отремонтировано 117 детских площадок.

Кроме того, на улицах появилось больше 50 тысяч деревьев, организовано почти 2,5 тысячи парковочных мест. Под эгидой местного самоуправления проведено свыше 2 тысяч спортивных мероприятий.

Благодаря заслугам муниципалов, подытожил Беглов, в 2020 году Петербургу удалось попасть в международный топ-100 ведущих городских агломераций по качеству жизни. 

Источник: ЗакС.Ру
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