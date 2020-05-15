Сбои в YouTube

ента новостей

08:49
Хочешь ехать – надень маску и перчатки
20:47
Харитонов Павел из Санкт-Петербурга вышел в полуфинал Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
20:44
Общественники в Петербурге организовали доставку средств индивидуальной защиты в два учреждения здравоохранения
20:31
Анна Дюкова: «Мне интересно сыграть историческую личность»
19:03
Некто Марко Николич сменит Юрия Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»
14:32
В Петербурге задержали похитителя магнитолы из полицейского автомобиля
11:02
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 7 миллионов рублей
09:24
Подростки будут работать удаленно
09:00
Сложности с зарплатным кредитом
19:58
Общественники организовали передачу в больницу Петербурга двух аппаратов для высокоэффективных процедур экстракорпоральной детоксикации крови
19:53
Стартовал прием заявок на ежегодную премию СЗИУ РАНХиГС «Лидер поколения»
19:47
В Медицинском университете имени Павлова пройдет ремонт
19:43
СПбГМТУ разработает роботизированную установку лазерной сварки для Росатома
17:48
В Петербурге проведен ветеринарный контроль 3039 тонн мидий
16:05
В Петербурге задержали сбытчика фальшивых денег
15:58
В Ленобласти задержали убийцу пожилой женщины
08:47
Занятия спортом онлайн
08:27
Деньги на маски
17:02
Валентина Матвиенко назвала Олега Ковалёва принципиальным политиком
14:52
Военно-историческая реконструкция «Знамя над Берлином»
14:46
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано пять карантинных объектов
14:41
Доноры, переболевшие COVID-19 помогут петербуржцам
12:35
Петербургские справедливороссы предлагают распространить кредитные каникулы на образовательные кредиты и снизить ставки по ним для абитуриентов 2020 года
12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
11:44
В Петербурге задержали двух мужчин, которые отнимали имущество у граждан в центре города
10:39
Карантин смягчили
10:06
Все-таки выплаты назначили
21:57
В Петербурге умерла актриса Светлана Григорьева
19:12
Защитные маски и костюмы от Михаила Романова получили сотрудники УМВД по Фрунзенскому району
15:33
Петербурженка погибла при падении с высоты
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Сбои в YouTube

Сбои в YouTube

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gazeta.spb.ru
Петербуржцы столкнулись с проблемой в работе известного видеохостинга

«Питерец.ру» сообщает, что пользователи Северной столицы столкнулись со сбоями в работе YouTube. Пиковые проблемы пришлись на сегодняшнюю ночь. Особенно ярко это прослеживалось в 2:27. Кроме петербуржцев на плохую работу сайта пожаловались и москвичи. Они тоже столкнулись с проблемами в этот же временной промежуток.

Оказалось, что сложности в работе YouTube возникли у многих пользователей. На это пожаловались жители США, Великобритании, Германии и Японии. Люди не могли включать видео и даже заходить на свои индивидуальные страницы. Сейчас все проблемы решены, и нормальная работа видеохостинга восстановлена.

К сожалению, технические сбои могут возникнуть практически на любых площадках. От этого не застрахованы даже крупнейшие провайдеры.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...

Похожие публикации

5-11-2019, 09:26
В социальной сети «ВКонтакте» возник сбой
9-10-2018, 09:41
Проблемы с теплом
27-06-2016, 10:39
Проблемы Британии нас не интересуют
19-07-2017, 08:54
Нарушения в работе детского центра
2-08-2017, 19:26
Сергей Шнуров призвал россиян читать книги
30-01-2015, 18:34
В сети появилось видео страшной аварии на Московском шоссе

Происшествия на дорогах

0
202
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
0
339
8-05-2020, 15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
1 084
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
1 046
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
Наверх