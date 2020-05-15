Сбои в YouTube

«Питерец.ру» сообщает, что пользователи Северной столицы столкнулись со сбоями в работе YouTube. Пиковые проблемы пришлись на сегодняшнюю ночь. Особенно ярко это прослеживалось в 2:27. Кроме петербуржцев на плохую работу сайта пожаловались и москвичи. Они тоже столкнулись с проблемами в этот же временной промежуток.

Оказалось, что сложности в работе YouTube возникли у многих пользователей. На это пожаловались жители США, Великобритании, Германии и Японии. Люди не могли включать видео и даже заходить на свои индивидуальные страницы. Сейчас все проблемы решены, и нормальная работа видеохостинга восстановлена.

К сожалению, технические сбои могут возникнуть практически на любых площадках. От этого не застрахованы даже крупнейшие провайдеры.