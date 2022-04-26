Петербуржцы жалуются, что вынуждены стоять в очередях на маршрутки

Жители Петербурга вынуждены стоять в огромных очередях в ожидании транспорта. Пользователи соцсетей массово критикуют Смольный, который не сумел учесть пожелания горожан.

Бурную реакцию в Сети вызвало опубликованное видео, на котором очевидец запечатлел длинную очередь в одном из районов Северной столицы. Сообщается, что люди ждали маршрутку № 67 у метро «Балтийская» и были вынуждены стоять под дождем.

https://vk.com/porebriksity?w=wall-191860269_108712

Городские власти пытались убедить петербуржцев, что будут сокращены лишь непопулярные маршруты. Однако скопившаяся очередь из порядка 40 человек доказывает обратное. Пользователи соцсетей также напомнили, что это не первый провал Смольного.

«А назовите хоть одну реформу, которая пошла во благо», — сетует пользователь Сергей.

Недовольные ходом транспортной реформы выкладывают карикатуры на губернатора Александра Беглова. Наряду с большими очередями, горожане также указывают на проблемы с оплатой проезда.