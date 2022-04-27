На трассе А-114 в Ленобласти будет организовано реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-114 (Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 «Кола») в Бокситогорском районе Ленинградской области будет временно ограничена пропускная способность.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, светофорный объект, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.