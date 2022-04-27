На трассе А-114 в Ленобласти будет организовано реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-114 (Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 «Кола») в Бокситогорском районе Ленинградской области будет временно ограничена пропускная способность.

«В связи с производством работ по устройству основания продольных водоотводных лотков и планировке полосы отвода, в рамках выполнения работ по капитальному ремонту участка автодороги, в период с 27апреля по 1 мая будет поэтапно вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорный объект, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться на федеральной дороге А-114, на обходе города Пикалево, на участке с 390 по 400 километр. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении. Реверсивное движение будет вводиться ежедневно, в дневное время суток, в период времени с 8:00 до 20:00» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.