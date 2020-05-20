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Питерец.ру » Общество » На КАД в Ломоносовском районе введут реверсивное движени

На КАД в Ломоносовском районе введут реверсивное движени

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На путепроводе над КАД в Ломоносовском районе введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) на путепроводе расположенном на километре 90 внутреннего кольца, над основным ходом КАД, в  Горбунковском сельском поселении Ломоносовского района Ленинградской области в период с 22 мая по 10 июня 2020 года будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по замене деформационного шва будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения на путепроводе будет ограничена до 40 км/ч. На данном путепроводе всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения), светофорный объект.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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