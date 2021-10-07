На федеральной трассе А-114 в Ленобласти введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 449 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-114 (Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 «Кола»), на мосту через реку Шомушка, в районе деревни Усть-Шомушка Тихвинского района Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по ремонту дорожной одежды мостового полотна и локальной замене гидроизоляции в период с 8 по 29 октября 2021 года на мосту через реку Шомушка будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном мосту всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

«Будут установлены временные дорожные знаки, светофорный объект, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения)» - добавил Пузыревский.

Подрядчик: ООО «Строительная компания «Балтийский берег».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.