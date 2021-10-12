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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти на трассе А-120 введут реверсивное движение

В Ленобласти на трассе А-120 введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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На федеральной трассе А-120 в Ленинградской области введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», на путепроводе, в Тосненском районе Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по устранению повреждений и деформаций асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 13 по 18 октября 2021 года будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном путепроводе  всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорный объект, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на подходах к путепроводу через железную дорогу, на участке федеральной трассы А-120 со 108 по 109 километр, недалеко от посёлка Ульяновка Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО ПО «РосДорСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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