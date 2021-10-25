На трассе «Кола» будет организовано реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) в Ленинградской области будет временно ограничена пропускная способность.

«В связи с производством работ по устройству укрепления обочин и установке информационных дорожных знаков индивидуального проектирования, в период с 26 по 31 октября 2021 года будет поэтапно вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорный объект, дорожные конуса ограждающие место производства работ.

«Работы будут производиться ежедневно, в период 08:00 до 20:00 часов, на участке федеральной дороги Р-21 «Кола» с 236 по 250 километр, недалеко от города Лодейное Поле Ленинградской области» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.