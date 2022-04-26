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Питерец.ру » Общество » Парадный расчет Росгвардии принял участие в первой тренировке Парада Победы на Дворцовой площади

Парадный расчет Росгвардии принял участие в первой тренировке Парада Победы на Дворцовой площади

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Сегодня на Дворцовой площади состоялась первая тренировка войск Санкт-Петербургского гарнизона к военному параду

Сегодня на Дворцовой площади состоялась первая тренировка войск Санкт-Петербургского гарнизона к военному параду в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В тренировке приняли участие более 400 военнослужащих Северо-Западного округа Росгвардии, включая личный состав 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного полка, центра подготовки личного состава округа и Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации. Росгвардейцы отработали строевые приёмы с оружием при совершении торжественного марша в составе подразделения в сопровождении сводного военного оркестра.
Также росгвардейцы примут участие в тренировках, которые состоятся 28 апреля, 5 мая и в генеральной репетиции Парада Победы 7 мая.

Ссылка на видео: https://disk.yandex.ru/i/vXASbDIE4ytj6Q
Синхрон: рядовой Егор Хукин, 33-я бригада оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии

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