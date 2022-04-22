В Петербурге военнослужащие Росгвардии готовятся к параду Победы

Военнослужащие 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии готовятся к военному параду в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Санкт-Петербурге 9 мая.

Росгвардейцы уже получили парадную форму одежды, подготовили и оборудовали ее, после чего был проведен строевой смотр парадного расчета. Также военнослужащие бригады отработали строевые приёмы с оружием при совершении торжественного марша в составе подразделения в сопровождении оркестра.

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга исполнение маршей совершенствуют военные оркестры, в ходе парада прозвучит более 50 мелодий, включая Гимн Российской Федерации и марш «День Победы».

В годы Великой Отечественной войны военнослужащие воинской части осуществляли минирование подступов к Ленинграду, поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп, охрану важных городских объектов. За время работы на Дороге жизни автоколонна части перевезла в Ленинград 674 тонны горючего, боеприпасов, продовольствия и других грузов. Перевезла из Ленинграда 30 тысяч эвакуируемых граждан. Снайперы части уничтожили 4417 немецких солдат и офицеров.