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Питерец.ру » Общество » В Петербурге военнослужащие Росгвардии готовятся к параду Победы

В Петербурге военнослужащие Росгвардии готовятся к параду Победы

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге военнослужащие Росгвардии готовятся к параду Победы

Военнослужащие 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии готовятся к военному параду в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Санкт-Петербурге 9 мая.
Росгвардейцы уже получили парадную форму одежды, подготовили и оборудовали ее, после чего был проведен строевой смотр парадного расчета. Также военнослужащие бригады отработали строевые приёмы с оружием при совершении торжественного марша в составе подразделения в сопровождении оркестра.
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга исполнение маршей совершенствуют военные оркестры, в ходе парада прозвучит более 50 мелодий, включая Гимн Российской Федерации и марш «День Победы».
В годы Великой Отечественной войны военнослужащие воинской части осуществляли минирование подступов к Ленинграду, поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп, охрану важных городских объектов. За время работы на Дороге жизни автоколонна части перевезла в Ленинград 674 тонны горючего, боеприпасов, продовольствия и других грузов. Перевезла из Ленинграда 30 тысяч эвакуируемых граждан. Снайперы части уничтожили 4417 немецких солдат и офицеров.

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