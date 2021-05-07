В Петербурге состоялась генеральная репетиция Парада Победы с участием парадных расчетов и боевой техники

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади более 4,8 тысяч военнослужащих и 124 единицы боевой техники Западного военного округа приняли участие в генеральной репетиции военного парада в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На Дворцовой площади военнослужащие в составе парадных расчётов отработали сценарий проведения парада, а также строевые приёмы с оружием, торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра.

В тренировке также приняли участие кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона.

В составе механизированной колонны прошли более 120 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3.

Впервые в составе парадных расчётов по Дворцовой площади прошли тактические защищённые автомобили «Тайфун 4х4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», многоцелевой механизированный комплект оперативного развёртывания временных дорог КРВДа.