В Ленобласти росгвардейцы готовятся к Параду Победы

В Ленинградской области военнослужащие 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии готовятся к военному параду в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Росгвардейцы отрабатывают строевые приёмы с оружием при совершении торжественного марша в составе подразделения в сопровождении оркестра. В тренировках участвуют 150 военнослужащих, которые 9 мая пройдут по Дворцовой площади в составе войск Санкт-Петербургского гарнизона.

В годы Великой Отечественной войны военнослужащие воинской части осуществляли минирование подступов к Ленинграду, поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп, охрану важных городских объектов. За время работы на ладожской трассе автоколонна части перевезла в Ленинград 674 тонны горючего, боеприпасов, продовольствия и других грузов. Перевезла из Ленинграда 30 тысяч эвакуируемых граждан. Снайперы части уничтожили 4417 немецких солдат и офицеров.