В Ленобласти подведены итоги оперативно-профилактической операции «Дети России-2022»

В целях предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за их незаконный оборот на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период с 4 по 13 апреля 2022 года был проведен первый этап операции.

В результате взаимодействия сотрудников правоохранительных органов и представителей органов исполнительной власти и общественных организаций проверено свыше тысячи объектов пребывания детей, проведено более 800 профилактических мероприятий с молодежью, в том числе в учреждениях в сфере охраны здоровья и образования.

Полицейские выявили 1079 правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, 147 лиц в возрасте от 16 до 35 лет направлены на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, у 55 из них установлен факт потребления наркотиков. Кроме того, выявлено 107 преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных лицами в возрасте от 14 до 35 лет. Из незаконного оборота наркотиков изъято порядка 2,5 килограмм наркотических средств и психотропных веществ.

Так, 05.04.2022 сотрудниками ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области задержана гражданка, которая незаконно хранила в салоне своего автомобиля смесь, содержащую наркотическое средство альфа-пвп массой 2,80 гр. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

13.04.2022 сотрудниками УМВД России по Выборгскому району г.Санкт- Петербурга задержана гражданка 1987 г.р., в ходе личного досмотра которой обнаружено и изъято 17 свертков с наркотическим средством метадон. Установлено, что задержанная занималась сбытом наркотических средств на территории г.Санкт-Петербурга посредством распространения закладок через интернет-магазин мессенджера «Телеграмм». Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ.