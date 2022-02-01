Даже больничные дистанционно

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице будут вводить дистанционный режим выдачи больничных. Городские поликлиники начнут использовать данный формат уже в ближайшие дни. Планируется, что его запустят в течение недели.

Губернатор Беглов отметил, что сейчас в Петербурге брошены серьезные силы для приема больных с ОРВИ. Для борьбы с ковидом привлечены дополнительные специалисты, в том числе бригады скорой помощи.

Что касается дистанционной выдачи больничных, эта мера призвана сократить очереди, которые сейчас имеются в дежурных кабинетах поликлиник. Переход на новую систему улучшит ситуацию в данном вопросе.

Напоминаем, что в Петербурге, как и во многих других городах, наблюдается волна ковида, вызванная омикроном. Пока городская система справляется с ситуацией. Однако обстановка достаточно тяжелая.