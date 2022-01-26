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Питерец.ру » Общество » Плановую медпомощь приостановят

Плановую медпомощь приостановят

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Ленобласти временно прекратят профосмотры и диспансеризацию

Ситуация с коронавирусом вынуждает применять серьезные меры для борьбы с этим заболеванием. Поэтому власти Ленобласти перешли к решительным действиям. Так в регионе приостановят плановую медпомощь в поликлиниках. Речь идет о временном прекращении профосмотров и диспансеризаций. Переход на новый режим состоится в ближайшие дни.

Медработников, оказывающих плановую медпомощь, направят на выполнение других задач. Эти специалисты будут осматривать пациентов на дому. Для этих целей правительство области выделит 30 автомобилей. Еще будут брошены дополнительные силы на оказание неотложной помощи пациентам, обращающимся в поликлинику.

«Питерец.ру» напоминает, что в Ленобласти наблюдается очередная волна заболеваемости ковидом. Подобная ситуация происходит во многих других регионах. В таких условиях возрастает нагрузка на медицинских работников.

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