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Питерец.ру » Общество » Тридцать поименованных залпов произвели военнослужащие в годовщину снятия немецко-фашисткой блокады Ленинграда

Тридцать поименованных залпов произвели военнослужащие в годовщину снятия немецко-фашисткой блокады Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Тридцать поименованных залпов произвели военнослужащие в годовщину снятия немецко-фашисткой блокады Ленинграда

Сегодня в Санкт-Петербурге в ознаменование 77-й годовщины полного снятия немецко-фашисткой блокады Города-Героя Ленинграда состоялся артиллерийский салют.

В 21.00 с Большого пляжа Петропавловской крепости праздничный артиллерийский салют тридцатью артиллерийскими залпами в сопровождении фейерверка произвели расчеты 12 орудий Д-44 и 12 фейерверочных установок.

Каждый залп был поименован и посвящён героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Ночное небо озарили около 1,5 тыс. фейерверочных изделий «Рубин», «Мальва» и др., которые обеспечили яркие искрящиеся снопы красочных разрывов различных цветов. Купола салюта разрывались на высоте 500 метров и превысили диаметр в 300 метров.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев после салютования поблагодарил военнослужащих Михайловской военной артиллерийской академии за мастерство и слаженность действий.

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