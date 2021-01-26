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Питерец.ру » Общество » В Петербурге в честь полного снятия немецко-фашисткой блокады Города-Героя Ленинграда состоится артиллерийский салют.

В Петербурге в честь полного снятия немецко-фашисткой блокады Города-Героя Ленинграда состоится артиллерийский салют.

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербурге в ознаменование 77-й годовщины полного снятия немецко-фашисткой блокады Города-Героя Ленинграда состоится артиллерийский салют.

В Санкт-Петербурге в ознаменование 77-й годовщины полного снятия немецко-фашисткой блокады Города-Героя Ленинграда состоится артиллерийский салют.

«27 января в 21.00 в городе Санкт-Петербурге с Большого пляжа Петропавловской крепости произвести праздничный артиллерийский салют тридцатью артиллерийскими залпами в сопровождении фейерверка», - говорится в приказе командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева.

Для производства салюта назначена батарея в составе 12 орудий Д-44 и батарея в составе 12 фейерверочных установок от Михайловской военной артиллерийской академии. Орудия произведут залпы, а установки выпустят в ночное небо около 1,5 тыс. фейерверочных изделий «Рубин», «Мальва» и др., которые обеспечат яркие искрящиеся снопы красочных разрывов различных цветов. Купола салюта будут разрываться на высоте 500 метров и превысят диаметр в 300 метров.

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