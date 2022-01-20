Крещенский праздник у Петропавловской крепости

19 января 2022 года у бастионов Петропавловской крепости состоялось Х –юбилейное праздничное мероприятие, посвященное одному из главных событий в православном календаре – Крещению Господня. Организаторы мероприятия Блохин Константин Михайлович, член Общественной палаты Санкт-Петербурга и Протоирей Петр Мухин. Тысячи верующих окунулись в главной купели Санкт-Петербурга и разделили радость праздника.

Освятил купель Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сослужил ему Настоятель Храма Воскресения Христова "Смольный собор" – Протоирей Петр Мухин. На праздничном богослужении присутствовали глава Петроградского района Омельницкий Владимир Владимирович, глава Красногвардейского района Разумишкин Евгений Николаевич, начальник отдела по связям с религиозными объединениями администрации губернатора Санкт-Петербурга Иванов Владимир Георгиевич, первый заместитель начальника Главного управления генерал-майор внутренней службы Легенький Дмитрий Юрьевич, другие представители силовых структур и Законодательного собрания СПб.

Для гостей праздника силами Западного военного округа и МЧС был оборудован палаточный городок с обогревом. За безопасность отвечали спасатели и медицинские работники. Концертная программа, с участием творческих коллективов Петроградского района, создавала праздничное и торжественное настроение.

Главным спонсором мероприятия выступило Акционерное общество «Эн-Системс». Компания занимается комплексным строительством и реконструкцией объектов промышленного и гражданского назначения. Кроме того, ведет активную социальную политику, поддерживает благотворительные и социальные проекты, участвует в мероприятиях по сохранению окружающей среды.

"Уже после завершения праздничного мероприятия, мы узнали, что в этот день ушел из жизни Владыка Владимир, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в 2013 году, который и благословил впервые нас на установку иордани. Соболезнуем"





Константин Блохин