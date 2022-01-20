ента новостей

23:08
Майк Джеймс и «Монако» победили «Зенит» на «СИБУР Арене» в матче Евролиги
22:31
Крещенский праздник у Петропавловской крепости
15:33
В Ленобласти лжебезопасник Сбера оставил пенсионерку без 70 тысяч рублей
15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
12:58
Выставка «Растревоженная память»
12:51
Северная Корея заявила, что пересмотрит свой мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности
12:44
В Петербурге пресечена деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков
12:37
В Ленобласти полицейские изъяли около 35 кг синтетических наркотиков
10:36
Бельский призвал к открытости
10:12
Мошенники обманули пенсионерок
09:52
Пластиковые карты исчезнут?
20:02
Россельхознадзор не пропустил в Петербург партию рыбной продукции
19:59
«Алые паруса» номинированы на международную премию
16:44
Американский баскетболист Сонни Уимс подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов в Китае
16:37
В Петербурге задержана женщина с крупной партией кокаина
16:32
В Петербурге задержали девушку, пытавшуюся вскрыть банкомат в Ленобласти
14:40
В Петербурге расрыто «заказное» убийство 11-летней давности
14:28
Гонконг планирует убить 2000 хомяков из-за опасений по поводу Covid
13:34
В Петербурге аферист выманил у женщины 9 миллионов рублей
13:29
Инфляция в Великобритании достигла самого высокого уровня за 30 лет
13:26
Администрация Байдена бесплатно раздаст населению 400 миллионов масок
13:11
В Ленобласти задержали злоумышленника обманувшего пенсионера
13:04
В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
13:00
В Петербурге школьницу доставили в больницу после удара стулом
12:56
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в домашнем насилии
09:56
Беглов в лидерах года
08:46
Крещение должно быть безопасным
08:29
В лидерах по удаленщикам
00:20
Семеро хоккеистов СКА попали в расширенный состав сборной перед Олимпиадой, но в строю сейчас только четверо
11:32
Выставка «СТОП-КАДР»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Крещенский праздник у Петропавловской крепости

Крещенский праздник у Петропавловской крепости

0
29
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
У бастионов Петропавловской крепости состоялось Х –юбилейное праздничное мероприятие

19 января 2022 года у бастионов Петропавловской крепости состоялось Х –юбилейное праздничное мероприятие, посвященное одному из главных событий в православном календаре – Крещению Господня. Организаторы мероприятия Блохин Константин Михайлович, член Общественной палаты Санкт-Петербурга и Протоирей Петр Мухин. Тысячи верующих окунулись в главной купели Санкт-Петербурга и разделили радость праздника.
Освятил купель Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сослужил ему Настоятель Храма Воскресения Христова "Смольный собор" – Протоирей Петр Мухин. На праздничном богослужении присутствовали глава Петроградского района Омельницкий Владимир Владимирович, глава Красногвардейского района Разумишкин Евгений Николаевич, начальник отдела по связям с религиозными объединениями администрации губернатора Санкт-Петербурга Иванов Владимир Георгиевич, первый заместитель начальника Главного управления генерал-майор внутренней службы Легенький Дмитрий Юрьевич, другие представители силовых структур и Законодательного собрания СПб.
Для гостей праздника силами Западного военного округа и МЧС был оборудован палаточный городок с обогревом. За безопасность отвечали спасатели и медицинские работники. Концертная программа, с участием творческих коллективов Петроградского района, создавала праздничное и торжественное настроение. 
Главным спонсором мероприятия выступило Акционерное общество «Эн-Системс». Компания занимается комплексным строительством и реконструкцией объектов промышленного и гражданского назначения. Кроме того, ведет активную социальную политику, поддерживает благотворительные и социальные проекты, участвует в мероприятиях по сохранению окружающей среды.

"Уже после завершения праздничного мероприятия, мы узнали, что в этот день ушел из жизни Владыка Владимир, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в 2013 году, который и благословил впервые нас на установку иордани. Соболезнуем"


Константин Блохин

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-01-2018, 12:04
Где встретить праздник Крещения Господня в Петербурге
20-01-2015, 07:35
В городе праздновали Крещение
28-05-2021, 12:03
В Петропавловской крепости состоится традиционная для студенческих отрядов Петербурга Линейка
2-10-2021, 15:34
В Петербурге специальному моторизованному полку Северо-Западного округа Росгвардии вручено Боевое знамя
18-09-2020, 19:48
В честь лучших выпускников вузов Петербурга прозвучал сегодня выстрел с Петропавловской крепости
8-05-2021, 14:49
В Петербурге военнослужащие ЗВО проведут спецобработку Петропавловской крепости перед праздничным салютом

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
69
Вчера, 15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
0
120
19-01-2022, 13:04
В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
0
143
18-01-2022, 10:25
В Петербурге 12-летний мальчик попал под иномарку
0
229
17-01-2022, 10:55
В ДТП на КАД пострадали 5-летний ребенок и его мать
Наверх