ента новостей

19:54
Плац-парад и показ бронетехники: в Ленинградской области отметили 79-годовщину формирования мотострелковой бригады ЗВО
19:52
В Петербурге общественники предлагают приостановить выдачу предписаний горожанам на демонтаж установленных на окнах решеток
19:48
В честь лучших выпускников вузов Петербурга прозвучал сегодня выстрел с Петропавловской крепости
19:45
Масштабное учение связистов ЗВО завершилось на западе России
18:06
Посетители парка «Россия – моя история» смогут прикоснуться к Арктике
18:02
Выставка классических автомобилей Porsche
11:21
В Петербурге задержали мужчину ранившего ножом курьера интернет-магазина
10:57
Орден для Медведева
09:29
Зачем в школах еще один язык?
20:22
Военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии победили в Чемпионате Санкт-Петербургского гарнизона по стрельбе
20:20
Почти 100 литров крови пожертвовали петербуржцы больницам
16:47
В Петропавловской крепости наградят лучших выпускников вузов
16:23
Праздник «Неопалимая купина»
16:22
В Ленобласти химики общевойсковой армии ЗВО ликвидировали последствия условного химического заражения
15:02
В «Севкабель Порт» на одной сцене выступят NILETTO и Клава Кока
14:55
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки около 1,2 миллиона рублей
14:50
Надежда Тихонова: платные кружки для детей должны оплачиваться из городского бюджета
11:59
Праздник «День первокурсника 2020» пройдет в новом формате онлайн-медиаконференции
11:55
Дубки из дубравы императора Петра Великого высадят в порту Петербурга
11:49
В Колпино ограбили и изнасиловали 80-летнюю пенсионерку
09:08
Одиночным пикетам быть?
08:41
Как воспринимать заявление Тихановской
17:46
Военные на учениях в Ленобласти применили новые разведывательно-огневые комплексы
17:44
В Петербурге открылась фотовыставка, героями которой стали добровольцы акции #МыВместе
17:41
Ежегодная церемония чествования лучших выпускников вузов пройдет в пятницу
13:56
Армеских водителей обучат вождению в экстремальных условиях
13:53
Общественники призвали полицейских взять на особый контроль дело о мошенничестве в отношении блокадницы
11:31
На «Ленфильме» представили нового директора
11:19
В Петергофе лже-страховщики выманили у пенсионерки 2 миллиона рублей
11:11
В Петербурге пьяный водитель на угнанном автомобиле сбил полицейского
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В честь лучших выпускников вузов Петербурга прозвучал сегодня выстрел с Петропавловской крепости

В честь лучших выпускников вузов Петербурга прозвучал сегодня выстрел с Петропавловской крепости

0
47
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В честь лучших выпускников вузов Петербурга прозвучал сегодня выстрел с Петропавловской крепости

СЕГОДНЯ, 18 сентября, в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости прошла церемония чествования лучших выпускников вузов Северной столицы.

Лучших студентов поздравил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, отметив, что город гордится каждым из них.

«Санкт-Петербург – это отличное место для старта в профессиональной и личной жизни. Путь взрослого человека и профессионала – это постоянное преодоление вызовов, которые вы ставите сами перед собой и которые перед вами ставит жизнь. С первым вызовом вы справились на отлично», - сказал он.

Ежегодно из высших учебных заведений нашего города выпускаются порядка 80 тысяч студентов, но только 60 из них становятся лучшими. Критериями для выбора являются успехи в учебной, научной и общественной деятельности. Лучшим выпускникам вручили благодарственные письма от Губернатора Санкт-Петербурга и памятные подарки – бронзовые статуэтки сфинкса, являющиеся символом Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга.

С ответным словом от выпускников выступил михаил Блохин из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Он поблагодарил ректоров и преподавателей петербургских вузов за качество образования. «Есть такой слоган:

«Россия – страна возможностей». С уверенностью можно сказать, что Санкт-Петербург – город больших возможностей. Для тех, кто хочет научиться, здесь есть все возможностей. 2020 год был непростым, но студенты и преподаватели действовали сообща и помогали друг другу», - подчеркнул он.

В 12.00 в честь лучших петербургских выпускников прогремел залп из пушки Нарышкина бастиона. Почетную

Мероприятие, организатором которого выступает Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, проводится с 2003 года. За это время оно успело полюбиться студентам и стать доброй традицией в сфере высшего образования Петербурга.

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-09-2020, 16:47
В Петропавловской крепости наградят лучших выпускников вузов
16-09-2020, 17:41
Ежегодная церемония чествования лучших выпускников вузов пройдет в пятницу
27-06-2017, 11:51
В Санкт-Петербурге наградили лучших выпускников
20-06-2018, 20:29
На плацу Константиновского дворца пройдет торжественный приём в честь лучших выпускников образовательных учреждений ВМФ
2-03-2017, 12:56
Гигантская ромашка появится у Петропавловской крепости
15-09-2017, 11:48
Студотряды закроют трудовой сезон

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
203
14-09-2020, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
0
206
11-09-2020, 11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
0
178
11-09-2020, 11:29
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой велосипедист
0
199
10-09-2020, 19:03
В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе
Наверх