В честь лучших выпускников вузов Петербурга прозвучал сегодня выстрел с Петропавловской крепости

СЕГОДНЯ, 18 сентября, в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости прошла церемония чествования лучших выпускников вузов Северной столицы.

Лучших студентов поздравил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, отметив, что город гордится каждым из них.

«Санкт-Петербург – это отличное место для старта в профессиональной и личной жизни. Путь взрослого человека и профессионала – это постоянное преодоление вызовов, которые вы ставите сами перед собой и которые перед вами ставит жизнь. С первым вызовом вы справились на отлично», - сказал он.

Ежегодно из высших учебных заведений нашего города выпускаются порядка 80 тысяч студентов, но только 60 из них становятся лучшими. Критериями для выбора являются успехи в учебной, научной и общественной деятельности. Лучшим выпускникам вручили благодарственные письма от Губернатора Санкт-Петербурга и памятные подарки – бронзовые статуэтки сфинкса, являющиеся символом Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга.

С ответным словом от выпускников выступил михаил Блохин из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Он поблагодарил ректоров и преподавателей петербургских вузов за качество образования. «Есть такой слоган:

«Россия – страна возможностей». С уверенностью можно сказать, что Санкт-Петербург – город больших возможностей. Для тех, кто хочет научиться, здесь есть все возможностей. 2020 год был непростым, но студенты и преподаватели действовали сообща и помогали друг другу», - подчеркнул он.

В 12.00 в честь лучших петербургских выпускников прогремел залп из пушки Нарышкина бастиона. Почетную

Мероприятие, организатором которого выступает Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, проводится с 2003 года. За это время оно успело полюбиться студентам и стать доброй традицией в сфере высшего образования Петербурга.