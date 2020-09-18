В честь лучших выпускников вузов Петербурга прозвучал сегодня выстрел с Петропавловской крепости

СЕГОДНЯ, 18 сентября, в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости прошла церемония чествования лучших выпускников вузов Северной столицы.
Лучших студентов поздравил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, отметив, что город гордится каждым из них.
Ежегодно из высших учебных заведений нашего города выпускаются порядка 80 тысяч студентов, но только 60 из них становятся лучшими. Критериями для выбора являются успехи в учебной, научной и общественной деятельности. Лучшим выпускникам вручили благодарственные письма от Губернатора Санкт-Петербурга и памятные подарки – бронзовые статуэтки сфинкса, являющиеся символом Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга.
С ответным словом от выпускников выступил михаил Блохин из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Он поблагодарил ректоров и преподавателей петербургских вузов за качество образования. «Есть такой слоган:
В 12.00 в честь лучших петербургских выпускников прогремел залп из пушки Нарышкина бастиона. Почетную
Мероприятие, организатором которого выступает Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, проводится с 2003 года. За это время оно успело полюбиться студентам и стать доброй традицией в сфере высшего образования Петербурга.